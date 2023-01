Covid, il 2023 inizia con 1.359 casi e sette decessi. Nel Foggiano si contano 194 nuovi positivi

Sono 1.359 i nuovi casi Covid registrati oggi, 1 gennaio 2023, nel bollettino epidemiologico regionale odiernno. Il tasso di positività, basato su 6.705 test giornalieri, è del 20,27%, in aumento rispetto al 13,65% di una settimana fa quando però vi furono 931 casi su 6.818 test.

Sette persone sono decedute. Nel dettaglio, i nuovi contagi sono stati registrati nel barese, con 429 casi nel Barese e ne Leccese con 316 contagi. Ancora, 90 nella Bat, 116 nel Brindisino, 194 nel Foggiano e 187 nel Tarantino. Ancora, 23 positività riguardano residenti fuori regione e 4 sono in via di definizione. Le persone attualmente positive sono 16.961 I ricoverati sono 272 (-6) di cui 257 in area non critica e 15 in terapia intensiva.

