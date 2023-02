Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 1° febbraio 2023

Covid in Puglia. Nel primo giorno di febbraio, la Puglia fa registrare il 5,6% di tasso di positività. Oggi sono stati rilevati 242 nuovi casi positivi a fronte di 4298 tamponi processati. Prosegue, dunque, la ormai costante discesa dei casi (circa 150 in meno rispetto a una settimana fa).

Secondo quanto riporta il bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia, nessuna provincia fa registrare più di 100 casi. Nello specifico, 85 nuove positività sono state riscontrate nella provincia di Bari, 67 nella provincia di Lecce, 28 nella provincia di Foggia, 26 nella provincia di Taranto, 15 nella provincia di Brindisi e 14 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Si segnalano, inoltre, 6 positività riferite a persone residenti fuori dalla Puglia. Per un altro caso, invece, non è stata definita la provincia di riferimento.

Diminuisce sempre di più l’incidenza cumulativa, che oggi scende sotto quota 50 (48,3 casi ogni 100mila abitanti). Al netto di alcuni giorni specifici, dall’inizio dell’anno l’incidenza in Puglia è in progressivo e costante calo. Dal picco registrato lo scorso 3 gennaio (295) al dato odierno, l’incidenza in Puglia è diminuita dell’83,6%. A livello provinciale resta stabile la situazione, con Barletta-Andria-Trani (30,6 casi per 100mila abitanti), Foggia (35,1) e Taranto (36,4) che confermano numeri più bassi rispetto alla media regionale. A queste, si aggiunge anche la provincia di Brindisi dove l’incidenza cumulativa relativa agli ultimi sette giorni è di 46,6 casi per 100mila abitanti.

Pressoché identici i dati di Lecce (58,7) e Bari (56,8). Per quel che concerne la situazione nei reparti Covid, salgono di due unità i ricoverati in area medica (222) mentre in terapia intensiva sono 10 i posti letto occupati, uno in più rispetto a ieri.

Infine, sale a 136 il dato delle vittime accertate dall’inizio dell’anno (5 quelle registrate oggi).