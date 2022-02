Covid, quasi 8600 casi e ben 18 morti in Puglia: nel Foggiano 1284 nuovi positivi

Risale il numero dei contagi in Puglia, ma con circa 50mila tamponi in più. Nella giornata di oggi i casi riscontrati sono 8595 su 75994 tamponi. Il tasso di positività è dell’11,3%. Il dato è comunque in ribasso rispetto a martedì scorso, quando la Puglia ha fatto registrare il picco assoluto di contagi (12751).

Come riporta il bollettino odierno della Regione, 2504 casi sono stati individuati nella provincia di Foggia, 1925 nella provincia di Lecce, 1284 nella provincia di Foggia, 1146 nella provincia di Taranto, 838 nel Brindisino, 769 nella Bat. A questi vanno aggiunti altri 72 casi di residenti fuori regione e 57 di provincia in via di definizione.

Ben 18 le vittime registrate: si tratta del dato più alto del 2022, già registrato esattamente una settimana fa.

Sale lievemente il numero delle persone in terapia intensiva (da 59 a 62), mentre scendono a 715 i posti letto occupati in area medica.

Grazie ai quasi 15mila guariti, scende di oltre 6mila unità il numero dei pugliesi attualmente positivi (poco più di 130mila).

