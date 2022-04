Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 1° aprile 2022

Scende ancora l’incidenza in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 6872 casi (su 34592 tamponi) e 9 decessi. Rispetto a venerdì scorso si osserva un calo di quasi mille casi.

Il dato di oggi evidenzia ancora una volta la maggiore distribuzione dei contagi nelle province di Bari e Lecce, che insieme fanno registrare oltre metà dei casi totali (2233 e 1595).

Poco più di 900 i casi nel Foggiano (914); 849 sono i nuovi positivi nel Tarantino, 723 nella provincia di Brindisi, 499 nella Bat, 15 quelli di provincia non definita e 44 quelli residenti fuori regione.

Restano 38 i positivi in terapia intensiva, salgono a 679 i posti letto occupati in area non critica.