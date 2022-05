Covid, discesa costante dell'incidenza in Puglia: nuovo boom di guarigioni (oltre 14mila)

Scende a 28340 il numero delle persone attualmente positive in Puglia. Il dato è in netta riduzione rispetto a ieri, grazie alle oltre 14mila guarigioni registrate oggi. Nella giornata che chiude la settimana di monitoraggio, in Puglia sono stati riscontrati 1478 casi, su 13189 tamponi processati, e 4 decessi.

A livello provinciale, 460 casi sono stati registrati nel Barese, 323 nella provincia di Lecce, 228 in quella di Taranto, 213 nel Foggiano, 139 nella provincia di Brindisi e 97 nella Bat. Si aggiungono ai dati delle sei province, altri 18 casi tra residenti fuori regione (18) e di provincia non definita.

Risale di poco il numero delle persone ricoverate nei reparti ordinari (339), mentre scendono a 13 i pazienti in rianimazione.

Con i dati odierni la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con 270,1 casi per 100mila abitanti di incidenza. Il tasso di occupazione nei reparti è in calo rispetto a una settimana fa: 11,6% per l’area non critica e 2,5% per la rianimazione.