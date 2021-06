Vaccinazione eterologa, Lopalco favorevole al mix dosi: "Così abbiamo sconfitto la poliomelite"

L'assessore alla Sanità è intervenuto sulla decisione del Governo di procedere con un vaccino diverso per i richiami agli under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca: "Primi studi dimostrano che seconda dose di Pfizer dopo prima dose di AstraZeneca produce livello di risposta immunitaria molto buona"

Vaccinazioni eterologhe: a margine del workshop ‘Pandemia Covid 19 in Puglia’, l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco è intervenuto sulla decisione del Governo di destinare l’uso del vaccino AstraZeneca ai soli over 60 e, contestualmente, di procedere con le vaccinazioni eterologhe per gli under 60 che hanno già ricevuto la prima dose. “C’è qualcuno che ha ancora dei dubbi, che teme effetti strani o magari una scarsa protezione. Abbiamo già un paio di studi che dimostrano che una seconda doss fatta con il vaccino Pfizer dopo una prima dose AstraZeneca produce un livello di risposta immunitaria molto buona”, ha dichiarato Lopalco.

“Non sono ancora studi numerosi, non ci sono ancora evidenze molto robuste però ci sono. Non è la prima volta che utilizziamo per una campagna vaccinale dei vaccini diversi. Non dimentichiamoci che noi abbiamo sconfitto la poliomielite utilizzando una schedula di questo genere. Quindi niente paura, se il ministero della Salute e il Cts hanno dato questa indicazione seguiamola tranquillamente”.

“Se vogliamo affrontare l’autunno con più tranquillità, anche alla luce del fatto che le varianti arriveranno, dobbiamo avere una copertura con almeno due dosi di vaccino. Perché si è visto che due dosi di vaccino, fino ad oggi, con tutte le varianti note hanno offerto un’ottima protezione. Dobbiamo fare in modo – ha concluso Lopalco – di utilizzare lo spazio estivo per offrire la prima dose a tutta la popolazione ancora vaccinabile e completare con la seconda dose quelli che hanno già ricevuto la prima”.

