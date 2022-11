L'ozonoterapia, l'efficace miscela naturale antidolorifica e antinfiammatoria che non ha effetti collaterali

La terapia di somministrazione di ozono tramite iniezioni sottocutanee, intramuscolare o intrarticolare, è la strada giusta in caso di infiammazioni lievi che non necessitano di operazioni chirurgiche

L'ozonoterapia non è di certo di recente scoperta, ma è sicuramente poco utilizzata rispetto alle proprietà curative prive di controindicazioni che possiede. Si tratta di somministrazione di piccole quantità di ozono, tramite iniezioni sottocutanee, intramuscolari o intrarticolare. Di sua natura, ha grandi proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche.

Quando ricorrere all'ozonoterapia

Questo tipo di terapia è utile in caso di affezioni della colonna vertebrale, dal tratto cervicale fino al tratto lombare - spiega il dottor Francesco Florio, specialista di radiologia interventiatica - ernie del disco, protusioni discali, nelle articolazioni periferiche come l'artrosi del ginocchio qualora il paziente sia troppo giovane per ricorrere ad una protesi. Ma, ancora, per tendinopatie come la sindrome del tunnel carpale.