Avo Don Uva torna lo stop forzato dalla pandemia: al via il 18º Corso base per Volontari Ospedalieri

Dopo un lungo periodo di assenza forzata a causa della pandemia, prossimo il 20 marzo avrà inizio il 18º Corso base per Volontari Ospedalieri, cui seguirà un approfondimento per il servizio in Hospice, organizzato dall'Avo Don Uva di Foggia.

L'Avo Don Uva conta circa 60 volontari che prestano servizio presso tutte le strutture di Universo Salute Opera Don Uva di Foggia. L'associazione opera in maniera organizzata, qualificata e gratuita. L'impegno che viene richiesto ad ogni volontario è un servizio settimanale di 2 ore. Il corso si compone di incontri bisettimanali secondo programma. La partecipazione è gratuita. Sede del corso è la Sala consiliare Dipartimento presso Universo Salute Opera Don Uva di Foggia, Via Lucera 110. Per ulteriori informazioni: avodonuvafoggia@virgilio.it