Un Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche all’Uni Fg

Partirà il prossimo autunno a Foggia - dopo la preselezione nazionale del 28 settembre - il corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. A dare l'annuncio il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Uni Fg Gaetano Serviddio, il presidente del Cdlm Tommaso Cassano, e il consulente Mur e docente dell’Università di Bologna Angelo Mastrillo.

Il corso si propone di formare professionisti in grado di operare in modo autonomo e responsabile nel campo della salute, con un’attenzione particolare alla promozione della salute e alla prevenzione della malattia. Destinato a 50 professionisti sanitari (infermiere, ostetrica/o, infermiere pediatrico) si articola in due anni e prevede l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari.

Il laureato magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche deve avere una solida base culturale in ambito biomedico, sociale, giuridico ed economico. Deve inoltre essere in grado di applicare le conoscenze acquisite in ambito clinico, gestionale e di ricerca.

E deve essere in grado di pianificare, attuare e valutare interventi assistenziali infermieristici in autonomia e in collaborazione con altri professionisti sanitari; promuovere la salute e la prevenzione della malattia; gestire il processo assistenziale in ambito clinico, gestionale e di ricerca; comunicare in modo efficace con i pazienti, i familiari e gli altri professionisti sanitari; lavorare in team; aggiornare le proprie conoscenze e competenze in ambito scientifico e tecnologico.

Il primo anno è dedicato all’acquisizione di conoscenze di base in ambito biomedico, sociale, giuridico ed economico. Vengono inoltre affrontati temi relativi alla professione infermieristica, quali la pianificazione, l’attuazione e la valutazione degli interventi assistenziali, la promozione della salute e la prevenzione della malattia, la gestione del processo assistenziale e la comunicazione.

Il secondo anno del corso è dedicato all’approfondimento di tematiche specifiche in ambito infermieristico, quali la gestione clinica, la ricerca e la didattica. Vengono inoltre affrontati temi relativi alla professione infermieristica, quali la leadership, l’etica e la bioetica. Il corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche offre una serie di sbocchi occupazionali, tra cui dirigente sanitario nelle strutture sanitarie; coordinatore di dipartimenti o strutture; insegnante universitario; formatore permanente; ricercatore presso istituzioni pubbliche o private; funzionario nella gestione dei processi assistenziali nelle Strutture Sanitarie.

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche è un percorso formativo di alta qualità che offre ai laureati una serie di competenze e conoscenze che li rendono protagonisti nel mondo del lavoro

Così Gaetano Serviddio: “L’esigenza dell’attivazione di un corso magistrale nella classe LM/SNT1 è emersa più volte nel corso degli ultimi anni negli incontri tra le associazioni professionali e i presidenti dei corsi triennali della classe attivi presso la nostra Università e completa l’offerta formativa della classe già presente nei Dipartimenti di Area Medica con il Corso di Studi in Infermieristica nell’ambito delle 5 sedi di formazione. La proposta di attivazione di una laurea Magistrale nella classe LM/SNT1 è pienamente coerente con la programmazione strategica dei Dipartimenti di Area Medica. La prospettiva futura è quella di attivare un corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Infermieristiche, che consentirà a coloro che avranno conseguito la laurea magistrale di accedere al terzo e massimo grado di istruzione universitaria”.

Questo il commento di Tommaso Cassano: “Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (CdLM-SIO) è un percorso avanzato che si propone di sviluppare competenze per un approccio sistemico e integrato ai problemi manageriali, gestionali, formativi, clinici e di ricerca, contestualizzati all’ambito professionale e disciplinare delle Scienze Infermieristiche, Pediatriche ed Ostetriche. È un Corso di Laurea che nasce per soddisfare le tantissime richieste che ci sono pervenute sia dai nostri studenti, che frequentano il Corso di Studi in Infermieristica, che dai tanti professionisti-infermieri che già operano nelle nostre Strutture Sanitarie sia pubbliche che private/convenzionate. Nella progettazione del CdLM siamo stati molto attenti a quelli che sono gli standard della formazione di secondo livello degli altri Atenei italiani ed abbiamo recepito i preziosi input che ci sono arrivati dalla Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie (Presidente Prof.ssa Alvisa Palese). Sono sicuro che questo nuovo corso di laurea risponderà alle esigenze di formazione dei nostri professionisti della salute e contribuirà a promuovere la formazione infermieristica sul nostro territorio”.

Per Angelo Mastrillo, "con questa iniziativa l’Università di Foggia ha coperto una lacuna formativa che darà ampie possibilità per i Laureati locali. È noto che sono davvero tanti i Laureati in Infermieristica che una volta conclusi gli studi a Foggia sono costretti a spostarsi in altre Università limitrofe come Bari, Chieti e Campobasso. La Regione Puglia ha così due Università per questa Magistrale su cui lo scorso anno a Bari si è registrato il più alto rapporto domande su posti, con 509 domande su 20 posti, pari a 25, rispetto alla media nazionale di 7. Altra nota di rilievo per l’Università di Foggia deriva dall’ultimo rapporto del CENSIS sulla didattica degli Atenei Statali che vede Foggia al 18° posto su 42 Università. Questo posizionamento colloca l’Università Foggia al primo posto tra gli Atenei del sud Italia e tra le prime Università del centro, insieme a Roma Tre e Perugia. Quindi l’attivazione del Corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche rappresenta una sorta di premio per i Laureati di Foggia”.