Il primo soccorso passa dalle scuole: coinvolti 323 alunni dell'alberghiero Ipeoa 'Michele Lecce'

Si chiama 'Primo soccorso tra i banchi di scuola' ed è rivolto a tutte le 18 classi per un totale di 323 alunni dell’istituto alberghiero Ipeoa 'Michele Lecce' nella sede di Manfredonia, il progetto dell'Aps 'Quadrifoglio', che punta alla formazione e all’informazione di alcune manovre di primo soccorso soffermandosi su quelle di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione.

L'obiettivo dei corsi Bls è quello di formare i cittadini "comuni", in questo caso gli alunni, per consentire loro di mettere in pratica manovre di primo soccorso che potrebbero salvare la vita in caso di malori fatali o da disturbi che portano ad arresto respiratorio e arresto cardiaco.

Dal momento in cui il cuore si “arresta”, cessa la sua funzione di pompa e smette di produrre una circolazione sanguigna efficace: cuore, cervello, polmoni, fegato e reni, non saranno più raggiunti da ossigeno. La “morte clinica” è reversibile se si interviene immediatamente, altrimenti diverrà morte biologica a cui, purtroppo, non c’è rimedio. I primi danni cerebrali compariranno dopo 4/5 minuti dall’evento e diventeranno irreversibili dopo solo 10 minuti.

Elemento determinante è il tempo. E' altrettanto importante avere sul territorio persone formate per intervenire. Da questa esigenza è nata la collaborazione sinergica tra il Centro di Formazione Aps Quadrifoglio di Manfredonia e l’istituto alberghiero Ipeoa Michele Lecce, che ha accolto con interesse e piacere l'iniziativa.

Le giornate dedicate alla formazione degli alunni cominceranno il 21 febbraio e termineranno il 29 dello stesso mese: "Il modo migliore per salvare una vita è insegnare a salvarla".

Gli alunni, secondo il calendario, si recheranno negli ambienti di apprendimento. La prima parte (teorica) verrà svolta da tutti i gruppi classe assegnati nella giornata, tutti insieme nella classe 3FM. Successivamente gli alunni si divideranno in due gruppi per la parte pratica. Gli alunni delle classi 3FM e 4FM svolgeranno la regolare attività didattica nelle classi libere.