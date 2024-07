Primo soccorso nelle scuole, al via l'attività di sensibilizzazione: "Ora tocca ai dirigenti scolastici"

“Il primo soccorso è un elemento fondamentale nella gestione delle emergenze mediche e la sua importanza non deve essere mai sottovalutata. Fornire primo soccorso in modo tempestivo e adeguato può fare la differenza tra la vita e la morte, ridurre la gravità delle lesioni e migliorare il processo di guarigione. In Italia prestare soccorso è un obbligo di legge, anche se dobbiamo constatare una diffusa ignoranza su cosa fare di fronte a una situazione più o meno critica. E tale ignoranza, unitamente ai tempi tecnici necessari, non di rado lunghi, prima che intervenga il “118” (oggi 112, NUE), incide negativamente, fino al 30 per cento, sulle possibilità di sopravvivenza del cittadino colpito da malore o coinvolto in un incidente”.

Lo ha dichiarato Nunzio Angiola, ex parlamentare, attualmente consigliere comunale e segretario provinciale del movimento civico “Cambia”. “Esprimo grande soddisfazione e vorrei ringraziare – ha proseguito Angiola – i colleghi che per primi hanno sottoscritto la mozione consiliare, ossia i consiglieri Luigi Fusco, Antonio De Sabato, Giuseppe Mainiero, Pasquale Rignanese, Marco Pellegrino e Raffaele Di Mauro, ma anche la Sindaca Episcopo, l’assessore Domenico di Molfetta e tutti i consiglieri comunali. Una mozione per salvare vite, per ridurre la paura e l'ansia, per promuovere la sicurezza e la prevenzione, per creare responsabilità sociale e senso civico, per prevenire il peggioramento della situazione dopo un malore o un incidente, per ridurre il dolore e il disagio, per promuovere una guarigione più rapida, per aumentare la sicurezza e la fiducia della comunità, per educare e creare consapevolezza, per promuovere l’empowerment degli studenti, nel senso che essi sapranno di poter fare la differenza in situazioni di emergenza, il che può aumentare la loro autostima e fiducia in se stessi”.

La mozione approvata dal Consiglio, praticamente all’unanimità, con la sola astensione del consigliere Raffaele di Mauro, impegna Sindaco e Giunta ad attivarsi affinché venga promossi protocolli di intesa tra l’amministrazione comunale, la provincia, la regione e l’ufficio scolastico provinciale, finalizzati all’inserimento nei programmi scolastici destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nell’ambito della propria autonomia, di corsi sugli elementi basilari di primo soccorso con il coinvolgimento di esperti del settore sanitario e soccorritori qualificati per la progettazione e l'erogazione del corso. Si auspica di attuare una idonea campagna di comunicazione per la massima diffusione dell’iniziativa.