Tamponi rapidi gratuiti a Carapelle: "Solo con la partecipazione di massa scoveremo gli asintomatici"

L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune, il Rotary Club di Cerignola e la protezione civile Cisa di Carapelle. A marzo, invece, inizierà la campagna vaccinale per gli anziani over 80

Le forze di polizia, alcuni operatori commerciali e i cittadini di Carapelle che si sono prenotati sono stati i primi ad usufruire dei tamponi gratuiti messi a disposizione dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Rotary Club di Cerignola, capitanato da Francesco Di Biase e la protezione civile Cisa di Carapelle.

La postazione è stata allestita presso il centro anziani. Il 7 e l'8 marzo, invece, saranno effettuati i vaccini per gli ultraottantenni che ne stanno facendo richiesta presso le farmacie del paese e presso l'Asl. "È indispensabile una partecipazione di massa a questa campagna sanitaria - ha detto il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele - poiché soltanto in questa maniera si possono monitorare gli eventuali positivi asintomatici al Covid, che non sapendo di essere infetti, contagiano gli altri concittadini nei luoghi pubblici".