138 contagiati, sindaco corre ai ripari: mascherine anche all'aperto fino all'Epifania

Continua a crescere il numero di contagiati a San Giovanni Rotondo. Secondo l'ultimo aggiornamento diramato comune garganico sono 138 i cittadini attualmente positivi ai quali se ne aggiungono altrettanti in isolamento fiduciario. I dati sono riferiti al 6 dicembre.

Per questo motivo, il sindaco Michele Crisetti ha firmato una nuova ordinanza, in vigore da oggi fino al 6 gennaio prossimo, nella quale si dispone l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto nell'intero centro abitato, a eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. La decisione è giunta in quanto "è prevedibile che, in occasione delle prossime festività natalizie, come da tradizione, si registrerà nel centro cittadino un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di persone, che potrebbero così venire a trovarsi in stretto contatto tra loro, con conseguente difficoltà a garantire un adeguato distanziamento".

Pochi giorni fa il primo cittadino aveva evidenziato l'aumento dei casi, seppur con una incidenza decisamente inferiore rispetto a un anno fa, rimarcando l'importanza e l'efficacia del vaccino, e invitando la comunità a evitare comportamenti scriteriati.

Da diverse settimane la provincia di Foggia fa registrare il numero più alto di contagi in Puglia: nella giornata di ieri ha raggiunto una incidenza di 112,7 casi per 100mila abitanti. San Giovanni Rotondo è tra i comuni della Capitanata più colpiti.