Pazienti covid in calo al policlinico Riuniti: 19 non vaccinati di cui tre in Rianimazione, in Malattie Infettive 9 con doppia dose e 4 con una

Sono 35 i positivi all'infezione da Covid-19 ricoverati al Policlinico Riuniti di Foggia. Anche questa settimana si registra un calo delle presenze rispetto al precedente report (-7).

Nello specifico, sono 29 i pazienti ricoverati in malattie infettive (-5 rispetto a una settimana fa), 5 i posti letto occupati in rianimazione. Infine, si rileva una paziente nell'indirizzo ostetrico-ginecologico di malattie infettive. Anche questa settimana non si registrano presenze in Medicina d'urgenza-Obi Covid.

Dei 35 pazienti, il 60% è di sesso maschile. L'età media è di 62 anni.

Per quanto riguarda il dato dei vaccinati, dei 29 pazienti di malattie infettive, 9 sono vaccinati con doppia dose, 4 con una dose, mentre 16 sono le persone che non hanno ricevuto alcuna dose.

In rianimazione 3 persone sono non vaccinate, le altre 2 persone sono vaccinate con doppia dose ma ricoverate per comorbilità pregresse. Non è vaccinata l'unica paziente nell'indirizzo ostetrico-ginecologico di malattie infettive.

REPARTI COVID TOTALE VACCINATI DOPPIA DOSE VACCINATI PRIMA DOSE NON VACCINATI MALATTIE INFETTIVE 29 9 4 16 RIANIMAZIONE 5 2* 0 3 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO 1 0 0 1

*Paziente ricoverato per comorbilità pregresse.