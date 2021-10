Scende il numero dei pazienti contagiati ricoverati al Riuniti: in Rianimazione tutti non vaccinati

Torna a scendere il numero di persone positive all’infezione da Covid-19 ricoverate nei reparti del Policlinico Riuniti di Foggia. Rispetto a una settimana fa si osserva una riduzione di sei unità: sono infatti 36 gli ospedalizzati a fronte dei 42 rilevati venerdì scorso.

Nello specifico, 32 persone sono presenti nel reparto di malattie infettive e altre 4 in rianimazione. Vuoti tutti gli altri reparti, compresa la Medicina d’urgenza-Obi Covid.

Stabile l’età media dei ricoverati (62 anni), mentre aumenta la presenza maschile (64%). Per quanto riguarda il dato dei positivi vaccinati, in malattie infettive risultano presenti 11 persone con doppia dose e una persona con prima dose. Sono invece 20 i non vaccinati. Sono tutti non vaccinati anche i 4 ricoverati in rianimazione.