Coronavirus, 32 positivi ricoverati al Riuniti: 21 vaccinati con doppia dose in malattie infettive. In rianimazione 3 persone non vaccinate

Resta pressoché stabile la situazione dei ricoveri nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. Sono 32 i posti letto occupati, uno in più rispetto a una settimana fa. Il numero più alto di pazienti è stato registrato ancora una volta in malattie infettive, dove risultano 27 presenze. Restano 3 i pazienti in rianimazione, mentre 2 sono le persone ricoverate nell'indirizzo ostetrico-ginecologico di malattie infettive.

Scende a 71 anni l'età media dei positivi ospedalizzati (venerdì scorso era di 73 anni), il 53% dei quali è di sesso maschile.

Per quel che concerne i vaccinati, in malattie infettive ci sono 18 persone con doppia dose e 2 con la prima dose. Altri 7 non sono vaccinati.

Tutti non vaccinati i 3 ricoverati in terapia intensiva, ai quali si aggiunge una delle due pazienti presenti in ostetricia. L'altra paziente ricoverata ha ricevuto entrambe le dosi.

Il dettaglio dei pazienti ricoverati suddivisi per vaccinati e per non vaccinati