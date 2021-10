42 pazienti Covid ricoverati al Policlinico Riuniti: 37 in Malattie Infettive, 4 in Rianimazione e una in Ostetricia

Risalgono lievemente (7 unità) i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati presso i reparti del Policlinico Riuniti di Foggia. Nello specifico, sono 42 gli ospedalizzati, la quasi totalità dei quali figura nel reparto di malattie infettive, dove risultano 37 posti letto occupati.

Scendono da 5 a 4 le persone in terapia intensiva, mentre si conferma una presenza nell'indirizzo ostetrico-ginecologico di malattie infettive. Invariate l'età media dei pazienti (62 anni) e le percentuali di donne e uomini (40% e 60%), mentre non si registrano presenze in Medicina d'urgenza-Obi.

Per quanto riguarda il dato dei positivi vaccinati, in malattie infettive, 22 persone sono non vaccinate, 13 hanno completato il ciclo e 2 hanno ricevuto solo la prima dose.

In rianimazione figurano 2 persone con doppia dose, ricoverate per comorbilità pregresse, e altrettante senza vaccino. Non vaccinata anche la paziente in ostetricia.