Lieve aumento dei ricoverati Covid al Riuniti: in Rianimazione restano quattro persone

Aumenta lievemente (3 presenze) il numero dei positivi al coronavirus, ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia.

In totale, sono 39 gli ospedalizzati, la quasi totalità dei quali (34) nel reparto di Malattie infettive. Resta invariato il dato della rianimazione, dove figurano 4 persone. A questi, si aggiunge una persona ricoverata in ostetricia-ginecologia. Tutti vuoti gli altri reparti, compresa la Medicina d'urgenza-Obi Covid.

Sale a 66 anni l'età media dei soggetti ricoverati con una prevalenza di maschi (62%). Per quel che concerne il dato dei vaccinati, in malattie infettive 16 persone sono vaccinate con doppia dose, 18 non hanno ricevuto alcuna dose. In terapia intensiva si registra la presenza di 3 non vaccinati e di 1 persona con prima dose, ma con comorbilità pregresse. Non vaccinata anche la paziente in ostetricia.

REPARTI COVID TOTALE VACCINATI DOPPIA DOSE VACCINATI PRIMA DOSE NON VACCINATI MALATTIE INFETTIVE 34 16 0 18 RIANIMAZIONE 4 0 1* 3 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO 1 0 0 1

*Paziente ricoverato per comorbilità pregresse.