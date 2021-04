Coronavirus, tornano a salire i ricoveri a 'Casa Sollievo': 130 pazienti in cura, 31 in terapia intensiva e subintensiva

Nel dettaglio, sono 85 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive (+13 rispetto alla passata settimana) e 14 in Pneumologia. Al momento non si registrano pazienti positivi o sospetti in pronto soccorso

Coronavirus, tornano a salire i ricoveri a 'Casa Sollievo della Sofferenza' dove, ad oggi, si contano 130 pazienti in cura, di cui 31 in terapia intensiva e subintensiva.

Nel complesso, si contano 16 pazienti in più rispetto alla settimana passata. Nel dettaglio, sono 85 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive (+13 rispetto alla passata settimana) e 14 in Pneumologia, mentre 17 sono i pazienti in trattamento nella Terapia semintensiva e altri 14 nella Terapia intensiva dell'ospedale voluto da San Pio.

Al momento non si registrano pazienti positivi o sospetti in pronto soccorso, nè in zona Obi (Osservazione breve intensiva), nè nella cosiddetta zona rossa.