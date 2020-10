Covid, per Lopalco "situazione abbastanza controllabile" in Puglia. Mascherina? "Serve se si parla faccia a faccia"

Per l'assessore in pectore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, "per il momento i numeri in Puglia non sono particolarmente in salita". L'epidemiologo sostiene che la situazione sia abbastanza controllabile: "Abbiamo focolai anche importanti e siamo stati capaci di gestirli in questa fase".

Nella visita all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII insieme alla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, l'ex responsabile della task force per l'emergenza sanitaria da Covid-19 Coronavirus, fa appello alla cittadinanza per far sì che i contagi non aumentino.

Ergo, ha aggiunto, "l'uso della mascherina può davvero abbassare il rischio di tanto. Serve dove ci sono persone vicine che parlano faccia a faccia. Indossarla per farsi una passeggiata in riva al mare non ha senso".

Pierluigi Lopalco conclude: "Ci affidiamo al buon senso dei cittadini, speriamo con la sensibilizzazione non sia necessario fare ordinanze, multe e militari in giro"