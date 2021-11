Coronavirus: la metà dei nuovi casi a Bari e Foggia, le province più colpite. Aumentano attualmente positivi e ricoveri

Oggi 7 novembre sono stati registrati 66 nuovi casi su 16.895 test all'infezione da Covid-19 Coronavirus. Nelle ultime 24 ore ci sono state due vittime per il virus, mentre i contagi sono così distribuiti: 41 a teste nelle province di Bari e Foggia, 26 a testa in quelle di Brindisi e Lecce, quindici a testa nel Tarantino e nella Bat. Uno fuori regione, l'altro in corso di definizione.

Aumentano gli attualmente positivi di 196 unità rispetto alla giornata di ieri. Cinque in più i pazienti ricoverati: 146 in area non critica e venti in terapia intensiva. I guariti salgono a 263.908, 48 in più