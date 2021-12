Coronavirus, record di contagi in Puglia: 362 positivi e 4 morti nelle ultime 24 ore

Con 362 nuovi casi la Puglia fa registrare il più alto numero di contagi della quarta ondata. Oggi, 7 dicembre 2021, sono 22.931 i test all'infezione da Covid-19 Coronavirus, mentre ler persone decedute sono quattro. Nelle ultime 24 ore il primato dei contagi appartiene a Taranto con 89 positivi, a seguire Lecce con 74 e Foggia con 73. La provincia di Bari fa segnare 61 casi, 43 la Bar e 21 Brindisi. Un caso di un residente fuori regione. In aumento il numero degli attualmente positivi (4628), stabile quello dei ricoverati in area non critica, 136, e in terapia intensiva, 17. Ormai da qualche giorno la Capitanata ha superato quota 50mila contagiati dall'inizio dell'emergenza ad oggi.