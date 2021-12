Coronavirus, aumentano positivi ma diminuiscono ospedalizzati: Foggia è la provincia con più casi

Prima provincia pugliese per incidenza dei casi, anche quest'oggi 3 dicembre 2021, Foggia si conferma la provincia più colpita in Puglia con 93 su 291 casi. I test all'infezione da Covid-19 Coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 21632, tre invece le persone decedute. Nelle altre province 72 casi appartengono alla provincia di Bari, 69 a Taranto, 43 a Lecce, otto e cinque contagi rispettivamente nel Brindisino e nella Bat.

Sale ancora il numero delle persone attualmente positive: sono 4355 ma scende il numero degli ospedalizzati: sono 146, di cui 126 in area non critica e venti in terapia intensiva. Foggia si avvicina sempre più alla soglia dei 50mila casi registrati dall'inizio dell'emergenza ad oggi.