Coronavirus: la Puglia sfiora quota 300 casi, a Foggia l'incidenza più alta

Oggi 27 novembre 2021 sono stati registrati più casi rispetto alla giornata di ieri. Siorata in Puglia quota 300 nuovi positivi, 299 per l'esattezza, su 20.305 test all'infezione da Covid-19 Coronavirus. Due le persone decedute. La provincia più colpita è quella di Bari con 78 casi, l'incidenza più alta nelle ultime 24 ore in Capitanata: 74 (leggi qui). Seguono Lecce con 54, Taranto con 45, Brindisi con 23 e la Bat con 19. Tre fuori regione e tre ancora in corso di definizione. Sale a 3953 il caso degli attualmente positivi. Il numero dei ricoverati scende a 158, di cui 136 in area non critica e 22 in terapia intensiva.