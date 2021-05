Coronavirus: 1422 guariti nelle ultime 24 ore in Puglia. Si svuotano i reparti ma il numero dei decessi è ancora troppo alto

Cinquantasei ricoverati in meno rispetto a ieri, da 903 a 847. Ben 1422 guariti nelle ultime 24 ore, 1080 attualmente positivi in meno e i reparti Covid che giorno dopo giorno si svuotano. Passa dall'1,7% al 3,38% il tasso di positività

Da ieri quello di San Severo è completamente no-covid, mentre a Casa Sollievo della Sofferenza nel giro di una settimana i pazienti positivi si sono quasi dimezzati e in terapia intensiva ci sono soltanto due persone.

Su 9.289 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus oggi sono stati registrati 314 casi positivi: 113 in provincia di Bari, 51 in provincia di Brindisi, 54 nella provincia Bat, 13 in provincia di Foggia, 50 in provincia di Lecce, 31 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

Ancora troppo alto il numero dei decessi: 28 nelle ultime 24 ore di cui sei in provincia di Bari, uno nel Brindisino, 14 in Capitanata, cinque in Salento e due nel Tarantino

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.452.254 test. 212.082 sono i pazienti guariti. 30.633 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 249.143, così suddivisi: 94.233 nella Provincia di Bari; 25.009 nella Provincia di Bat; 19.112 nella Provincia di Brindisi; 44.556 nella Provincia di Foggia; 26.209 nella Provincia di Lecce; 38.847 nella Provincia di Taranto; 793 attribuiti a residenti fuori regione; 384 provincia di residenza non nota.