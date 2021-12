Omicron in Puglia, 664 nuovi casi in Puglia e un decesso. Nel foggiano altri 51 positivi

Coronavirus in Puglia, sono 664 i casi registrati oggi, 24 dicembre, su 45.548 test eseguiti. Si registra un decesso.

Bari è la provincia più colpita con 283 positivi. A seguire Lecce con 157, la provincia di Brindisi con 85 contagi, la provincia di Foggia, con 51 casi. A chiudere, la provincia di Taranto (46 casi) e la Bat con 29 nuovi contagi. I residenti fuori regione infettati sono 11, mentre 2 casi sono in attesa di attribuzione.

Gli attualmente positivi superano le 9mila unità, 9469 per l’esattezza. Sono 168 i pazienti ricoverati in area non critica, mentre 27 sono in cura in terapia intensiva.

Nella settimana dal 15 al 21 dicembre, secondo la rilevazione della fondazione Gimbe, c'è stato un incremento di casi del 57,6% rispetto alla settimana precedente in Puglia. In peggioramento l'indice dei casi attualmente positivi per 100mila abitanti, salito a 195. Nonostante tutto negli ospedali resta sotto soglia di saturazione l'occupazione dei posti letto in area medica, pari al 6%, e in terapia intensiva, 4%.