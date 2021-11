Coronavirus, 284 nuovi casi in Puglia: Bari, Foggia e Taranto le province più colpite nelle ultime 24 ore

Sono 284 i nuovi casi registrati oggi dal dipartimento regionale in Puglia, su 20.720 testi giornalieri all'infezione da Covid-19 Coronavirus. Nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime legate al virus: spiccano gli 80 contagi della provincia di Bari, i 67 di Taranto e i 64 di Foggia. Trenta nel Leccese, 28 nel Barese e diciotto in provincia di Brindisi. Tre ancora da definire, nessun residente fuori regione contagiato.

Sono invece 3.811 le persone attualmente positive e 161 i ricoverati. In area non critica ci sono 149 pazienti, sedici invece in terapia intensiva. 266.321 le persone guarite dall'inizio dell'emergenza ad oggi, mentre sono 6.873 le vittime del Covid-