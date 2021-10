Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Sono 66 i nuovi casi Covid-19 registrati oggi, 17 ottobre 2021, in Puglia, su 16.031 test effettuati. Il bollettino epidemiologico di oggi registra un decesso per Coronavirus.

Il più alto numero di casi giornalieri è in provincia di Lecce: 20. A seguire la provincia di Bari con 18 casi e la Capitanata con 13 contagi. Ancora, le province di Taranto (6), Bat (5) e Brindisi (1). Due i casi di residenti fuori regione e uno ancora in via di definizione.

Gli attualmente positivi sono 2.159, 134 i pazienti ricoverati in area non critica, 18 le persone in terapia intensiva. I casi totali registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 270.433, 261.458 sono le persone guarite e 6.816 le persone decedute.