Nessun decesso per Covid in Puglia: 134 nuovi casi ma su oltre 21mila tamponi

Ancora una volta la regione Puglia fa registrate un numero altissimo di test giornalieri al Covid-19 Coronavirus: nelle ultime 24 ore, come da bollettino epidemiologico di oggi 16 ottobre, sono emersi 134 casi su 21351 tamponi e zero persone decedute.

Il più alto numero di casi giornalieri in provincia di Lecce: 43. A seguire la Capitanata con 25, la provincia di Bari con 20, la Bat con 23, 14 nel Tarantino e sette nel Brindisino. Due i casi fuori regione

Gli attualmente positivi sono 2.170, 134 i pazienti ricoverati in area non critica, 18 le persone in terapia intensiva