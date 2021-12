Coronavirus: oltre 400 contagi in Puglia ma è record di tamponi

Boom di contagi in Puglia. Oggi 14 dicembre 2021 sono stati registrati 401 casi su 27.096 test all'infezione da Covid-19 Coronavirus e sei persone decedute. La provincia più colpita è quella di Lecce con 111, a seguire Taranto con 94 nuovi positivi, 67 in provincia di Bari, 63 nella Bat e 62 in provincia di Foggia, 17 nel Brindisino. Residenti fuori regione 10 e provincia in via di definizione 23. Gli attualmente positive sono 5564, aumentano i ricoverati: sono 156, di cui 133 in area non critica e 23 in terapia intensiva.