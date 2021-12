Coronavirus, boom di contagi in Puglia e tre morti: quasi 100 positivi nel Foggiano. Aumentano a San Nicandro Garganico

Boom di contagi oggi 1 dicembre 2021 in Puglia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 367 nuovi casi su 22.089 test all'infezione da Covid-19 Coronavirus e tre persone decedute. Con Bari, che ha fatto registrare 105 positivi, la provincia di Foggia è la più colpita con 98 casi. Seguono Taranto con 58, Brindisi con 54, Lecce con 40 e la Bat con 13. Le persone attualmente positive al virus sono 4.118. Scendono di due unità i ricoverati: 134 in area non critica e 21 in terapia intensiva.

In provincia di Foggia la situazione più complicata è a San Nicandro Garganico, dove il numero dei contagiati è salito a 50, "la quasi totalità non ha nemmeno la prima dose di vaccino" ha datto sapere il sindaco Matteo Vocale. Ci sono 12 alunni, un docente e un collaboratore del 'De Rogatis-Fioritto', dove dieci classi sono state poste in quarantena. E ancora cinque alunni, due docenti e una collaboratrice positivi al 'D'Alessandro-Vocino', dove sono poste in quarantena tre classi della scuola media, tre della primaria e quattro dell'infanzia. "La situazione è tornata sotto controllo ma resta altissima la guardia, considerato che i numeri e le tracciature evidenziano una natura dei contagi extra-scolastica".