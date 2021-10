Coronavirus: boom di casi giornalieri nel Foggiano, nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 54

Oggi 11 ottobre 2021 sono stati registrati 76 nuovi casi Covid su 7.566 test giornalieri all'infezione da Covid-19 Coronavirus. Per fortuna nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi. Foggia è la provincia con più casi giornalieri: 54 in tutto, a seguire Bari e Lecce con 7, tre nel Brindisino, uno nel Tarantino e quattro di provincia ancora in corso di definizione.

Sono 2402 le persone attualmente positive, 134 quelle ricoverate in area non critica e 21 in terapia intensiva. I contagi complessivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi salgono a 269.834 su 3.812.402 test eseguiti. 260.629 sono le persone guarite, mentre 6.803 i morti

Casi totali per provincia: provincia di Bari: 98.936, Bat: 28.239, Brindisi: 21.390, Foggia: 47.508, Lecce: 31.357, Taranto: 40.933, residenti fuori regione: 991, provincia in definizione: 480