Coronavirus, 2209 nuovi casi ma su ventimila tamponi: in 140mila hanno il Covid in Puglia

Meno test, meno contagi: questo il bilancio del nuovo bollettino Covid del 30 gennaio in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2209 casi su 20437 test all’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi 689 in provincia di Bari, 482 nel Leccese, 300 a Taranto e Foggia, Bat 214 e Brindisi 189. Sedici fuori regione, 19 di provincia in via definizione. Le persone attualmente positive sono 140.665, 794 gli ospedalizzati (732 in area non critica e 62 in terapia intensiva). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono quasi 600mila i casi accertati su oltre 7,6 milioni di tamponi, mentre le persone guarite sono oltre 450mila. 7198 le persone morte per Covid, per le conseguenze del virus o decedute quando erano positivi.