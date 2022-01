Coronavirus: 500 nuovi casi in provincia di Foggia, sono oltre 62mila i positivi in Puglia

Sono 4904 i casi registrati oggi in Puglia su 61193 test all’infezione da Covid-19 Coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registra un decesso. La provincia più colpita resta quella di Bari con 1310 nuovi positivi, a seguire Lecce con 1197, Brindisi con 949, Foggia con 501, la Bat con 445 e Taranto con 431. I casi relativi ai residenti fuori regione sono 60, undici di provincia in via di definizione. Gli attualmente positivi salgono a 62330 mentre i ricoverati nei reparti Covid sono 468, di cui 428 in area non critica e 40 in terapia intensiva