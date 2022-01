Covid devastante: 15 morti, impennata e record di casi nel Foggiano e in Puglia

Omicron devastante in Puglia. Record di casi giornalieri oggi 8 gennaio 2022 anche in provincia di Foggia. Sono 8980 i nuovi positivi su 86747 test all’infezione da Covid-19 Coronavirus. Sono invece quindici le persone decedute. In provincia di Bari sono stati registrati 3340 contagi, 1953 nel Leccese, 1135 in Capitanata, 996 nel Tarantino, 717 nella Bat e 699 in provincia di Brindisi. Gli attualmente positivi salgono a 57.850. Aumentano anche i ricoveri: 430 in area non critica e 39 in terapia intensiva.