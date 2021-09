Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Quattro vittime e 138 nuovi casi su 12.280 test giornalieri all'infezione da Covid-19 Coronavirus in Puglia oggi 23 settembre 2021. 41 positivi sono stati riscontrati nelle ultime 24 ore in provincia di Lecce, 33 nella Bat, 22 nel Barese, 20 in Capitanata, 16 in provincia di Brindisi e otto nel Tarantino. Due gli infetti fuori regione Scendono a 3024 gli attualmente positivi. Sono 176 le persone ricoverate in area non critica, 22 in terapia intensiva