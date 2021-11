Coronavirus, 118 nuovi casi in Puglia e 48 nel Foggiano: Capitanata più colpita, ma non risultano decessi

Sono 48 i nuovi casi Covid-19 registrati nella provincia di Foggia, che anche oggi risulta la provincia più della Puglia.

Su 118 nuovi contagi, 34 sono stati rilevati nel Barese, 4 nella Bat, 8 nel Brindisino, 24 nel Leccese e uno solo in provincia di Taranto. In totale sono 18.106 i tamponi processati, per un tasso di positività pari allo 0,7%. Anche oggi, per il terzo giorno di fila, non è stata registrata alcuna vittima.

Nel complesso, sale a 3988 il dato delle persone attualmente positive. Per quel che concerne i ricoverati, invece, il numero complessivo di pazienti in area medica scende di 8 unità (145), mentre 16 persone risultano in cura nei reparti di terapia intensiva.