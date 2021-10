Coronavirus: il bollettino di oggi 2 ottobre in provincia di Foggia e in Puglia

138 nuovi casi su 14.228 test giornalieri all'infezione da Covid-19 Coronavirus e un morto sono stati registrati oggi 2 ottobre in Puglia. Di questi 37 in provincia di Bari, 19 nella Bat, otto nel Brindisino, 17 in provincia di Foggia, 29 in Salento e 28 nel Tarantino. Le persone attualmente positive sono 2.566, 143 i pazienti ricoverati in area non critica, 15 in terapia intensiva. 268.950 i casi totali, 3.704.421 i test eseguiti 259.589 le persone guarite e 6.795 i morti.