Il modello monoprofessionale contro la carenza di personale nei reparti Covid. La proposta: "Si recupererebbero 400 infermieri"

"Credo possa dare un contributo considerevole, in questo momento, l'applicazione del modello monoprofessionale nelle unità operative di ostetricia, ginecologia e neonatologia che suggerisce di impiegare unicamente figure specificatamente formate alle mansioni ivi trattate oltre che a compiti di infermieristica di base. Il personale generico (quasi 400 unità secondo le statistiche, ma probabilmente ancora maggiore nella realtà dei fatti), oggi impropriamente impiegato in quei reparti, potrà, invece, essere ricollocato presso le altre unità operative in cui vi è emergenza".

È la proposta del consigliere regionale Antonio Tutolo, formulata via pec al Governatore Emiliano, all'assessore alla Salute Pier Luigi Lopalco e al direttore del Dipartimento Promozione Salute Vito Montanaro, per fronteggiare la carenza di personale sanitario a seguito dell'epidemia da Sars-Cov-19.

"Considerando che - spiega Tutolo - ad oggi, la Regione Puglia ha già attive diverse graduatorie di personale Cps Ostetrico immediatamente disponibile e che il Governo consente l'assunzione straordinaria di personale per fronteggiare l'epidemia, penso che accelerare queste procedure di assunzione costituisca un'azione rapida e massimamente efficace per migliorare il servizio sanitario alle donne e mitigare, contemporaneamente, il problema della carenza di personale, con un'unica spesa ed avendo, nei reparti fortemente stressati, delle risorse già formate ed in dotazione organica".