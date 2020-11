Lucera strappa il 'drive through': un'area sicura per la postazione dei tamponi in auto

Emergenza Coronavirus, altri moduli 'drive through' in arrivo in Capitanata. L’Asl di Foggia, infatti, annuncia nuove postazioni che saranno allestite sul territorio provinciale, a partire da quello di Lucera.

“La protezione civile sta per fornire alla Asl ulteriori moduli, non ancora arrivati ma che arriveranno a brevissimo, con cui saranno allestite nuove postazioni, a partire da Lucera”, precisa in una nota la direzione generale.

“La Asl, infatti, aveva già preso contatti con il sindaco per organizzare la nuova postazione a Lucera, territorio che ha sempre ricevuto la dovuta attenzione da parte dell’azienda sanitaria, anche in considerazione dei casi positivi riscontrati”.

“Al momento, i tecnici del Dipartimento stanno effettuando le opportune verifiche per individuare una area adeguata che possa garantire la sicurezza ai cittadini e agli operatori”.

È bene ribadire che l’esecuzione dei tamponi segue una precisa procedura: è possibile sottoporsi al test previa richiesta dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta o dei sanitari che hanno in carico il paziente.