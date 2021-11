Coronavirus, 31 ricoverati al policlinico Riuniti: tre in Rianimazione, 13 vaccinati con doppia dose e dodici senza vaccino

Sono 31 i pazienti positivi al Covid-19 Coronavirus ricoverati ad oggi 12 novembre presso il Policlinico Riuniti di Foggia, uno in meno rispetto al report della scorsa settimana. Di questi 27 si trovano in Malattie Infettive, tre in Rianimazione e una persona in Malattie Infettive ad indirizzo ostetrico-ginecologico. Di 69 anni l’età media, il 61% sono maschi, il 39% femmine.

Dei 27 pazienti ricoverati in Malattie Infettive, tredici sono stati vaccinati con doppia dose, 12 non vaccinati, due vaccinati con prima dose. Della Rianimazione due sono vaccinati con doppia dose per comorbilità pregresse, uno non è vaccinata. Non vaccinata la persona delle Malatti Infettive ad indirizzo Ostetrico-Ginecologico.