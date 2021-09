Puglia a rischio basso: incidenza dei casi in calo, stabile il dato dei ricoveri

Continua la flessione della curva dei ricoveri e dei contagi. L'incidenza a livello nazionale scende a 54 casi, mentre in Puglia è passata da 35,2 a 32,1 contagi per 100mila abitanti. Nessuna provincia pugliese presenta una incidenza superiore a 50

Continua progressivamente a scendere la curva dei contagi in Italia. Secondo i dati della bozza del Monitoraggio settimanale diramata dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), l'indice rt è sceso a 0.85. Stesso discorso per l'incidenza, giunta a quota 54 casi per 100mila abitanti, a un passo dalla soglia entro la quale è possibile contenere i contagi mediante l'identificazione dei casi e il tracciamento dei contatti".

A scendere è anche il tasso di occupazione in terapia intensiva, passato al 6,1%, così come quello nei reparti di area non critica (7,2%), dove si osserva un calo di circa 150 presenze rispetto al monitoraggio di una settimana fa (da 4307 a 4165).

Quasi 3mila in meno sono i nuovi casi non associati a catene di trasmissione; la percentuale di casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento resta inviariata al 33%, mentre aumenta di tre punti percentuali la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (46% vs 43%). Infine, il 21% dei contagi è stato diagnosticato mediante attività di screening.

"La circolazione della variante Delta - si legge nella bozza - è prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell'Unione Europea ed è associata a un aumento di nuovi casi di infezione anche in altri Paesi con alta copertura vaccinale". L'Iss e il Ministero della Salute raccomandano una sempre più elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione che "rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus, sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità".

Per quanto riguarda i dati regionali, Abruzzo, Molise e le due province autonome di Trento e Bolzano sono classificate a rischio moderato. Tutte le altre, tra cui la Puglia, sono a rischio basso. Per la terza settimana consecutiva la Puglia ha fatto registrare un calo dell'incidenza che nel periodo 10-16 settembre è scesa a 32,1 casi per 100mila abitanti contro i 35,2 del monitoraggio precedente.

Stabile anche il dato dei ricoverati, che nella giornata di martedì scorso (quello preso in considerazione dal Ministero della Salute) ha fatto registrare 183 pazienti in area medica e 20 in terapia intensiva, dato rimasto pressoché uguale anche nelle giornate di mercoledì e di ieri.

In Puglia tutte e sei le province presentano una incidenza inferiore ai 50 casi per 100mila abitanti, la più bassa è nel Tarantino (19,1), mentre Bat e Lecce fanno registrare il dato più elevato (43,9). Nel Foggiano l'incidenza rilevata ieri era di 32,6 casi.