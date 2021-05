Coronavirus, continua a scendere la curva dei contagi: -31,7% di nuovi casi nell'ultima settimana, 'respirano' le terapie intensive

"Nella settimana 19-25 maggio, la Regione Puglia ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 0,9%. Negli ultimi 14 giorni (12-25 maggio) si rileva un'incidenza di 140 casi positivi per 100.000 abitanti".

E' quanto si legge nel report settimanale dalla fondazione Gimbe, i cui dati confermano la minore circolazione del virus Covid-19 nel tacco d'Italia. Una striscia positiva che, se mantenuta per tre settimane consecutive, potrebbe portare la Puglia in 'zona bianca' già a metà giugno (qui i parametri presi in considerazione).

Come riporta Ansa, nel periodo di tempo preso in esame, i nuovi contagi Covid sono diminuiri del 31,7% rispetto alla settimana precedente. il parametro preso in considerazione) l'ultimo monitoraggio Calano ancora i nuovi contagi Covid, nella settimana dal 19 al 25 maggio in Puglia sono diminuiti del 31,7% rispetto a sette giorni prima, mentre e i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono 775 (rispetto ai precedenti 931).

Tornano a 'respirare' anche gli ospedali, ormai sotto la soglia di saturazione per posti letto sia in area medica (20%) che in terapia intensiva (16%). A favorire tale situazione è certamente la progressione della campagna vaccinale in atto: la Puglia ha da poco sfondato il tetto dei 2milioni di dosi somministrate (nel Foggiano sono oltre 111mila ad aver completato il ciclo vaccinale, dati aggioranti a ieri).