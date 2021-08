Coronavirus: 27 ricoverati al Policlinico Riuniti di Foggia, di cui 19 non vaccinati. Tre pazienti sono in Rianimazione

Dieci ricoveri in più rispetto alla passata settimana. L’età media dei ricoverati è 57 anni. Di questi, il 67% sono uomini. Non si registrano presenze nell'area Obi-Covid.

Sono 27, nel complesso, i ricoveri Covid che si registrano, ad oggi, al Policlinico Riuniti di Foggia. Dieci in più rispetto alla passata settimana. Di questi, 19 non si erano sottoposti al vaccino anti-Covid.

In particolare, si tratta di 23 soggetti in cura nel reparto di Malattie infettive (16 privi di vaccino, 4 con prima dose e 3 con doppia dose) e di una paziente del reparto di Malattie Infettive ad indirizzo ostetrico-ginecologico, non vaccinata. Tre le persone ricoverate in rianimazione. Di questi, 2 non si erano sottoposti al vaccino anti-Covid. L’età media dei ricoverati è di 57 anni. Di questi, il 67% sono uomini. Non si registrano presenze nell'area Obi-Covid.