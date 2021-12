Coronavirus, scende il numero dei ricoverati al Riuniti: non vaccinato il 100% dei pazienti In Rianimazione

Scende il numero dei pazienti Covid ricoverati nei reparti Covid del policlinico Riuniti di Foggia: 20 in Malattie Infettive (14 senza vaccino e sei con doppia dose), sette in Pneumologia (cinque non vaccinati e due con doppia dose), quattro in Rianimazione (due non vaccinati e due pazienti con comorbilità pregresse) e un caso in Ostretrico-Ginecologico (non vaccinata). La media d'età è di 69 anni, il 53% composto da uomini.

Il dato in valore assoluto è in diminuzione da quando la campagna vaccinale ha raggiunto una larga fetta della popolazione, a maggior ragione se si valuta che in quei momenti della pandemia i casi Covid venivano ricoverati anche presso gli ospedali della asl e presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Da settembre tutti i casi Covid della provincia di Foggia sono esclusivamente ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia, rendendo, quindi, evidente il dato della riduzione dei ricoveri.

Dei 4 pazienti ricoverati in Rianimazione, due non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino e due risultano vaccinati con doppia dose con necessità di ricovero in reparto intensivo per comorbilità pregresse. Pertanto, considerando il motivo di ricovero di questi ultimi, non ascrivibile a sintomatologia da Covid, si evince che il 100% dei ricoverati in terapia intensiva con sintomi riferibili al Covid risulta non vaccinato. Gli 8 pazienti vaccinati ricoverati presso reparti a bassa-media intensità di cura (Malattie Infettive, Pneumologia) vanno rapportati all’87,7% della popolazione regionale over 12 che ha completato il ciclo vaccinale e, dunque, i restanti 20 pazienti ricoverati (non vaccinati) vanno considerati in relazione al 12,3% della popolazione che non ha completato il ciclo vaccinale e quindi non immunizzata.