Covid, tutti casi Delta ma sottovarianti identificate in Puglia. Il dr Parisi (Zooprofilattico). "Approfondimenti anche su soggetti vaccinati"

"Al momento tutte le relazioni sui casi analizzati si riferiscono alla variante Delta, anche se ci sono delle sottovarianti che abbiamo identificato nel territorio", è quanto dichiara a FoggiaToday il dottor Antonio Parisi, responsabile del Laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto Zooprofilattico di Putignano.

Nuovi aggiornamenti arriveranno nel corso della prossima settimana, quando l'Istituto Superiore di Sanità diramerà i risultati della flash survey sui nuovi casi sequenziati a livello nazionale. L'ultima nota diramata dall'Iss lo scorso 17 settembre confermava il predominio della variante Delta, presente nell'88,7% dei tamponi sequenziati, e una quasi totale sparizione delle varianti Alfa, giunta allo 0,4%, e Gamma (0,1%).

Sulla eventuale presenza di focolai in Puglia, Parisi precisa: "La visione globale dei dati attiene ai dipartimenti, noi siamo coinvolti nella fase di approfondimento e di focalizzazione di situazioni particolari che riguardano anche soggetti vaccinati. Ma almeno per ora non abbiamo rilevato problematiche legate a varianti genetiche del virus".

Intanto, in Italia la situazione epidemiologica sembra essere in una fase regressiva. Il calo di incidenza, ricoverati e indice rt induce a pensare che l'ondata estiva sia ormai alle spalle. Un'ondata che ha visto la Puglia contenere i danni, soprattutto per quel che concerne il dato dei ricoveri: "C'è da dire che lo scorso anno, prima dell'ondata autunnale, i casi in Puglia si erano pressoché azzerati. Quest'anno abbiamo registrato un numero accettabile, anche se discreto, di casi se confrontati alla estate 2020".

Difficile fare valutazioni sul futuro, ma si può immaginare quali saranno i fattori determinanti: "Dobbiamo vedere l'impatto che avrà l'inizio del percorso scolastico dei ragazzi e, nel contempo, l'impatto di contrasto, rappresentato dal fatto che la popolazione non è più sensibile al virus come lo era l'anno scorso grazie al completamento del ciclo vaccinale. E soprattutto bisogna tenere in considerazione che gran parte della popolazione ha consapevolezza nell'uso dei dispositivi di protezione che non favoriscono la circolazione del virus. Con l'aumento dei contatti, i dispositivi di protezione e la risposta immunitaria saranno fondamentali".