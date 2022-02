Coronavirus, in Puglia ci sono 105mila positivi: oggi oltre 5mila casi e quattro morti

5146 casi su 40801 tamponi e quattro morti. Questo il bilancio del nuovo bollettino Covid di oggi 6 febbraio 2022. Di questi in provincia di Bari sono stati registrati 1.447 contagi, nella Bat 408, 518 nel Brindisino, 740 in provincia di Foggia, 1.317 in provincia di Lecce e in lrovincia di Taranto 652. Altri 42 casi fuori regione e ventidue di provincia ancora in via di definizione. Gli attualmente positivi sono 105.942. Sono 751 le persone ricoverate in area non critica e 70 in terapia intensiva.

Nello stesso giorno dello scorso anno, su 9830 test per l'infezione da Covid-19, erano stati registrati 926 casi positivi così distribuiti: 296 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 88 nella provincia Bat, 170 in provincia di Foggia, 108 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto, tre di provincia di residenza non nota e altri tre casi di residenza fuori regione. I decessi per Covid o per le complicanze del virus erano stati 32. Erano 51.075 gli attualmente positivi.