Coronavirus: nelle province di Foggia e Bari oltre il 70% dei nuovi positivi

Oggi in Puglia sono stati registrati 229 casi e 1 un decesso, su 16663 tamponi processati (tasso di positività all'1,4%). Oltre il 70% dei casi sono stati registrati nelle province di Bari e Foggia, dove i nuovi positivi individuati sono rispettivamente 87 e 75.

Solo 9 i casi nella Bat, 2 nel Tarantino. Nella provincia di Brindisi sono stati riscontrate 21 nuove positività, 30 nella provincia di Lecce. Altri 2 casi sono attribuiti a residenti fuori regione, mentre per 3 nuovi positivi non è stata identificata la provincia di appartenenza.

Lieve l'aumento dei casi attivi (4886), mentre scendono a 136 i pugliesi ricoverati in area non critica. Restano 18 i posti letto occupati in terapia intensiva.

Il bollettino di giovedì 9 dicembre 2021.