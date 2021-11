Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Sono 150 i nuovi casi Covid rilevati oggi in Puglia su un totale di 15230 tamponi (tasso di positività stabile all'1%). È ancora Foggia la provincia più colpita, con un terzo dei contagi totali (50). 47 i casi rilevati nella provincia di Lecce, quattro in meno nel Barese. Solo 4 i contagi nel Brindisino e 5 nella provincia di Taranto. Per altri 2 casi è in corso l'identificazione della provincia, mentre un caso precedentemente assegnato alla Bat è stato rimosso. Sono 3 le persone decedute, per un totale di 6852 vittime dall'inizio della pandemia.

Salgono a 171 i positivi ricoverati (151 in area non critica e 20 in terapia intensiva), mentre i casi attualmente positivi sono 3492, ovvero 45 in più rispetto a ieri. Sono 102, invece, le persone ufficialmente guarite dall'infezione.