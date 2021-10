Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Sono 31 i nuovi casi positivi rilevati oggi nella provincia di Foggia, circa un quarto dei totali riscontrati in Puglia (126). 12743 i tamponi processati per un tasso di positività che si attesta all'1%. Il picco giornaliero di contagi è stato registrato nella provincia di Bari (35 positivi); 18 i casi nella Bat, 10 nella provincia di Brindisi, 9 in quella di Lecce, 23 nel Tarantino. Si segnala, inoltre, una persona deceduta.

Scende lievemente il numero dei casi attualmente positivi (2559), mentre sono 168 le persone ricoverati (151 in area non critica e 17 in terapia intensiva). Dall'inizio dell'emergenza sono stati rilevati in Puglia 269228 casi, 6797 sono le persone decedute, 259872 quelle guarite.